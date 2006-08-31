Умер на тренировке футболист сборной Египта

22-летний защитник сборной Египта Мохамед Абдельвахаб скончался во время тренировки в составе своего клуба "Аль-Ахли". Трагедия произошла в четверг, 31 августа; причина смерти пока не установлена. Через 35 минут после начала занятия футболист упал на поле без сознания. Игрока сразу же отправили в больницу, но по дороге он скончался, сообщает «Лента.ru»

Сотрудник пресс-службы "Аль-Ахли" Гамаль Габр сообщил, что во время тренировки Абдельвахаб не вступал в жесткие единоборства с другими игроками команды. Отметим, что после окончания прошлого сезона (май 2006 года) защитник мало играл в официальных матчах из-за непонятной ситуации с его контрактом.

Права на Абдельвахаба принадлежали клубу "Аль-Дафра" (ОАЭ), а в "Аль-Ахли" он на протяжении последних двух лет выступал на условиях аренды. Египтяне хотели выкупить контракт футболиста, но представители "Аль-Дафры" были против. Данный вопрос был передан на рассмотрение ФИФА, а заседание комиссии должно было состояться в сентябре.