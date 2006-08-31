«Барса» отказалась от услуг Буффона

Главный тренер "Барселоны" Франк Райкард отказался от услуг вратаря "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффона. Голкипер, выигравший в июле чемпионат мира и признанный лучшим игроком турнира в своем амплуа, через агентов выходил на контакт с каталонским клубом, но не заинтересовал "Барселону", передает «Лента.ru»

По информации испанского издания DiarioSport, когда стало ясно, что "Ювентус" начнет сезон-2006/07 в серии В, Буффон рассматривал варианты продолжения карьеры за пределами Италии. Представители голкипера связались с Райкардом, но тренер предпочел сделать ставку на молодого вратаря клуба Виктора Вальдеса.

Райкард нередко публично хвалил Вальдеса, а после победного финала Лиги чемпионов - 2005/06 назвал его героем матча. Однако главный тренер сборной Испании Луис Арагонес считает, что голкипер "Барселоны" не входит в тройку лучших вратарей страны, и не приглашает его в национальную команду.

В двух последних официальных матчах Вальдес пропустил пять мячей - три от "Севильи" в матче на Суперкубок Европы (0:3) и два от "Сельты" в первом туре чемпионата Испании (3:2). Что касается Буффона, то он, не договорившись с "Барселоной", решил остаться в "Ювентусе". На итальянца всерьез претендовали три клуба - "Интер", "Милан" и "Рома".