Президент МОК приедет на юбилей Тягачева

9-12 октября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге посетит Россию с частным визитом, чтобы лично поздравить президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева с юбилеем, 60-летием, который он отмечает 10 октября, передает «Газета.Ru»

"Действительно, у Жака Рогге запланирован визит в Россию, в Москву, с 9 по 12 октября, - сообщили в пресс-службе МОК. – Этот визит будет носить частный характер, никаких официальных мероприятий, в том числе брифингов или пресс-конференций, на данный момент – не запланировано. Жак Рогге с супругой Анной приедет специально, чтобы поздравить президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева с юбилеем".