Костя Цзю отправился в турне по России

Проживающий в Австралии российский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю прибыл в Москву, чтобы отправиться в очередное турне по восточной части России. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».



«На этот раз я буду в России около двух недель, конечный пункт путешествия – Ханты-Мансийск, - сообщил Константин Цзю. – По пути заеду в Ульяновск и Екатеринбург. Погуляю по городам, зайду в магазины, сделаю несколько покупок для родных. В Екатеринбурге надо будет заехать в Уральский государственный технический университет, студентом заочного отделения которого я стану с завтрашнего дня, 1 сентября. Поговорю с преподавателями, оставлю им свой адрес, на который можно будет присылать задания, вести переписку. Зачем мне это нужно? У меня фактически готова диссертация на тему «Максимальное использование физических возможностей организма», но, как мне объяснили, в России невозможно стать кандидатом наук, не имея высшего образования. А в Ханты-Мансийске у меня еще больше дел – начиная с деловой встречи с губернатором Александром Филипенко и заканчивая проведением «Международного Кубка Кости Цзю» 15 сентября».