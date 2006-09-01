Шарапова вышла в 3-й тур US Open

Мария Шарапова вышла в третий круг открытого чемпионата США по теннису. В матче второго круга она разгромила француженку Эмили Луа со счетом 6:0, 6:1.



Ее следующей соперницей станет другая россиянка, Елена Лиховцева, которая выбила из борьбы австралийку Николь Пратт, обыграв ее со счетом 6:3, 6:2, передает «Лента.ru».



Вышла в третий круг Динара Сафина, которая со счетом 6:3, 6:4 нанесла поражение украинке Юлиане Федак. В третьем круге Сафина сыграет со словачкой Ярмилой Гайдосовой. Анна Чакветадзе переиграла другую украинку, Алену Бондаренко, со счетом 7:6 (8:6), 6:0. В третьем круге Чакветадзе сыграет с белоруской Викторией Азаренкой, которая в первом круге выбила из борьбы Анастасию Мыскину.

Уверенно обыграли своих соперниц Надежда Петрова и Елена Дементьева. Петрова со счетом 6:1, 6:1 нанесла поражение испанке Вирхинии Руано Паскуаль, а Дементьева со счетом 6:4, 6:0 обыграла финскую спортсменку Эмму Лайне. В третьем круге Петрова сыграет с француженкой Татьяной Головин, а Дементьева – с соотечественницей Верой Звонаревой. Она, в свою очередь, оказалась сильнее американки Джилл Крэйбас со счетом 6:3, 7:5.



Потерпела поражение Екатерина Бычкова, уступившая словенке Катарине Среботник в трех сетах – 2:6, 6:4, 2:6. Из остальных результатов стоит отметить поражение восьмой ракетки турнира швейцарки Мартины Хингис в поединке с француженкой Виржинией Раззано – 2:6, 4:6.



В мужской части соревнований в четверг на корт вышел только один россиянин – Михаил Южный. Он в пяти сетах добился победы над олимпийским чемпионом чилийцем Николасом Массу – 5:7, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 6:0. В третьем круге Южный сыграет с одиннадцатой ракеткой турнира испанцем Давидом Феррером.