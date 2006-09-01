Хоккей. Сборная России одолела шведов

1 сентября 2006, 10:44

Хоккеисты сборной России с победы начали свое выступление на первом этапе Евротура – "Кубке Ческе Пойиштовны".

В вынесенном матче в Линчепинге подопечные Вячеслава Быкова добились победы над олимпийскими чемпионами хоккеистами Швеции. В основное время матча была зафиксирована ничья 3:3, а в серии буллитов точнее были россияне, передает «Лента.ru».

По ходу матча "Тре Крунур" трижды выходила вперед, но трижды сборная России сравнивала счет. Шведы повели уже на третьей минуте первого периода, когда Юхан Давидссон воспользовался неразберихой в зоне российской команды и протолкнул шайбу в ворота Александра Еременко.

Команда Вячеслава Быкова отыгралась на 16-й минуте – после передачи Алексея Морозова отличился его партнер по "Ак Барсу" Сергей Зиновьев. Стоит отметить, что оба игрока были кандидатами на участие в Олимпиаде-2006 в Турине, однако по решению тогдашнего главного тренера команды Владимира Крикунова в заявку сборной не попали.

Через две минуты хозяева вновь вышли вперед, реализовав преимущество в двух лишних игроков. В этот момент цели достиг бросок Антона Стрельмана. Однако еще через две минуты численное преимущество усилиями Алексея Морозова реализовала уже сборная России.

Во втором периоде была заброшена только одна шайба. На 39-й минуте подопечные Бенгта-Оке Густафссона вновь поразили ворота Еременко в тот момент, когда имели на двух игроков больше. На сей раз "Тре Крунур" вывели на бросок в упор Кенни Йенссона. Стоит отметить, что в этом периоде травму получил капитан сборной России Максим Сушинский, который до окончания матча на площадке не появился.
В третьем периоде российской сборной удалось уйти от поражения. В самом начале двадцатиминутки Алексей Морозов удачно сыграли на добивании после броска Ильи Никулина.

До финальной сирены счет не изменился, и по регламенту Евротура для определения победителя понадобилось провести серию буллитов, в которой сборная России была точнее. У нашей команды два броска забросил Алексей Морозов и один раз отличился Николай Кулемин, а у шведов были точны Юхан Давидссон и Стефан Петтерссон.

В другом матче первого круга "Кубка Ческе Пойиштовны" сборная Чехии на своей площадке обыграла команду Финляндии также по буллитам. 2 сентября сборная России будет играть с финнами, а 3 сентября – с чехами.

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