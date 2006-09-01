Номер Шевченко отдали Оливейре

Как сообщал "СЭ, в последний день периода дозаявок "Милан" договорился с испанским "Бетисом" о переходе нападающего Рикарду Оливейры. Сегодня стало известно, что бразилец возьмет в итальянском клубе майку с седьмым номером, под которым ранее выступал Андрей Шевченко.



"Я не испытываю ответственности за то, что буду носить футболку с этим номером, - отметил Оливейра, передает Channel4. - Я нападающий, который присоединился к одному из самых великих клубов мира. Я представляю, чего от меня здесь ждут, но это меня не пугает".



"Очень счастлив оказаться здесь, - продолжил 26-летний нападающий. - Теперь от меня требуется сфокусироваться на тренировках, игре и голах. Хотелось бы стать своим в команде как можно скорее. Всегда, кстати, хотел выступать за один клуб с моим соотечественником Кака", передает «Спорт Экспресс».