Киевское «Динамо» усилилось колумбийцами

В последний день европейского трансферного окна ФК «Динамо» усилилось колумбийскими футболистами – 24-летний нападающий Хосе Морено и 20-летний полузащитник Харрисон Отольваро на правах аренды до конца года будут выступать за киевский клуб, сообщает ФК «Динамо (Киев)».



Если игра колумбийцев устроит Анатолия Демьяненко, после окончания срока аренды ФК «Динамо» будет иметь первоочередное право на заключение контракта с игроками.



В летней части сезона игровые линии «Динамо» выглядели весьма сбалансированными. Не вызывало вопросов полузащита и атака – в десяти официальных матчах июля и августа месяцев команда забила 31 мяч! Анатолий Демьяненко любит повторять, что усиливать «Динамо» высококлассными футболистами никогда не поздно. Оценить игровые и функциональные качества Хосе Морено тренерский штаб мог на протяжении последних пяти дней. Все это время колумбиец тренировался вместе с основным составом «Динамо» и произвел на тренерский штаб неплохое впечатление.



Вот как прокомментировал манеру игры Хосе Морено спортивный директор клуба Леонид Буряк: «Колумбиец техничен, быстр и напорист. Смотря на его действия, сразу вспоминаешь знаменитого камерунца Самюэля Это’О. В Колумбии Хосе результативно играл за клубы высшей лиги «Миллонариос» и «Америка да Кали», привлекался в национальную сборную. Мы надеемся, что приобретение нападающего, на которого кроме нас претендовали именитые европейские клубы, оправдает себя уже в этом году».



Хосе Морено (Колумбия)

Центральный нападающий

Родился 10 сентября 1981 года

Рост 185 см, вес 73 кг.

Выступал за команды «Миллонариос» и «Америка да Кали» (обе - Колумбия).



Усилить среднюю линию «Динамо» призван один из лучших молодых плеймейкеров Колумбии Харрисон Отольваро. 20-летний футболист является игроком молодежной сборной Колумбии, в составе которой участвовал в финальном турнире ЧМ-2005 (U-20). Среди сильных сторон Харрисона хорошее виденье поля, точный пас, оточенная техника. За последние три сезона в высшей лиге чемпионата Колумбии в составе «Америка да Кали» Отольваро сыграл 35 матчей, забил 4 мяча.



Харрисон Отольваро (Колумбия)

Полузащитник, плеймейкер

Родился 28 февраля 1986 года.

Рост 179 см, вес 72 кг.

Последние три сезона выступал за команду «Америка да Кали» (Колумбия).

Игрок молодежной сборной Колумбии.



Президент ФК «Динамо» Игорь Суркис возлагает большие надежды на колумбийских новичков: «Мы внимательно следили за обоими игроками и приняли решение, о котором, надеюсь, не пожалеем. Жаль, конечно, что наши колумбийские легионеры в ближайшие месяцы не смогут быть задействованы в играх чемпионата Украины, но есть основания рассчитывать на них в групповом турнире Лиги чемпионов. Впрочем, здесь решающее слово за главным тренером. И мне по душе принцип Анатолия Демьяненко ставить в основу тех, кто на сегодня лучший».



Сразу после подписания контрактов новички определились с игровыми номерами: Хосе Морено будет выступать с цифрой 11 на спине, а Харрисон Отольваро оденет футболку с номером 2.