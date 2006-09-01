Киевское «Динамо» усилилось колумбийцами

1 сентября 2006, 11:34

В последний день европейского трансферного окна ФК «Динамо» усилилось колумбийскими футболистами – 24-летний нападающий Хосе Морено и 20-летний полузащитник Харрисон Отольваро на правах аренды до конца года будут выступать за киевский клуб, сообщает ФК «Динамо (Киев)».

Если игра колумбийцев устроит Анатолия Демьяненко, после окончания срока аренды ФК «Динамо» будет иметь первоочередное право на заключение контракта с игроками.

В летней части сезона игровые линии «Динамо» выглядели весьма сбалансированными. Не вызывало вопросов полузащита и атака – в десяти официальных матчах июля и августа месяцев команда забила 31 мяч! Анатолий Демьяненко любит повторять, что усиливать «Динамо» высококлассными футболистами никогда не поздно. Оценить игровые и функциональные качества Хосе Морено тренерский штаб мог на протяжении последних пяти дней. Все это время колумбиец тренировался вместе с основным составом «Динамо» и произвел на тренерский штаб неплохое впечатление.

Вот как прокомментировал манеру игры Хосе Морено спортивный директор клуба Леонид Буряк: «Колумбиец техничен, быстр и напорист. Смотря на его действия, сразу вспоминаешь знаменитого камерунца Самюэля Это’О. В Колумбии Хосе результативно играл за клубы высшей лиги «Миллонариос» и «Америка да Кали», привлекался в национальную сборную. Мы надеемся, что приобретение нападающего, на которого кроме нас претендовали именитые европейские клубы, оправдает себя уже в этом году».

Хосе Морено (Колумбия)
Центральный нападающий
Родился 10 сентября 1981 года
Рост 185 см, вес 73 кг.
Выступал за команды «Миллонариос» и «Америка да Кали» (обе - Колумбия).

Усилить среднюю линию «Динамо» призван один из лучших молодых плеймейкеров Колумбии Харрисон Отольваро. 20-летний футболист является игроком молодежной сборной Колумбии, в составе которой участвовал в финальном турнире ЧМ-2005 (U-20). Среди сильных сторон Харрисона хорошее виденье поля, точный пас, оточенная техника. За последние три сезона в высшей лиге чемпионата Колумбии в составе «Америка да Кали» Отольваро сыграл 35 матчей, забил 4 мяча.

Харрисон Отольваро (Колумбия)
Полузащитник, плеймейкер
Родился 28 февраля 1986 года.
Рост 179 см, вес 72 кг.
Последние три сезона выступал за команду «Америка да Кали» (Колумбия).
Игрок молодежной сборной Колумбии.

Президент ФК «Динамо» Игорь Суркис возлагает большие надежды на колумбийских новичков: «Мы внимательно следили за обоими игроками и приняли решение, о котором, надеюсь, не пожалеем. Жаль, конечно, что наши колумбийские легионеры в ближайшие месяцы не смогут быть задействованы в играх чемпионата Украины, но есть основания рассчитывать на них в групповом турнире Лиги чемпионов. Впрочем, здесь решающее слово за главным тренером. И мне по душе принцип Анатолия Демьяненко ставить в основу тех, кто на сегодня лучший».

Сразу после подписания контрактов новички определились с игровыми номерами: Хосе Морено будет выступать с цифрой 11 на спине, а Харрисон Отольваро оденет футболку с номером 2.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился на работу в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять