Матч «Черноморец»-«Металлург» перенесен

На очередном Бюро ПФЛ были рассмотрены некоторые вопросы, среди которых рассматривался вопрос о переносе матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу между одесским "Черноморцем" и донецким "Металлургом" с воскресенья, 17-го сентября, на понедельник 18-го сентября.



Связано это с тем, что одесситы, выступающие в Кубке УЕФА, имеют право перенести матч внутреннего чемпионата на один день. "Моряки" воспользовались этим правом и перенесли матч на один день вперед, так как 14-го сентября они проведут матч первого раунда Кубка УЕФА против израильского "Хапоэля". Об этом сообщает сайт ПФЛ Украины.