Футболист откопал скелет во время матча

Итальянский футболист Джанфранко Маскио, выступающий за любительскую команду города Асти, нашел на поле древний скелет, представляющий научную ценность. Во время матча игрок споткнулся о предмет, торчащий из земли. Работники стадиона обнаружили, что под газоном находился скелет средневекового воина, пишет «Лента.ru»

Отметим, что Маскио, ударившись о торчащую из поля кость, упал и получил серьезную травму. При исследовании места инцидента, выяснилось, что кость является частью целого скелета. Находка Маскио представляет археологическую ценность.

Впоследствии пострадавший футболист был удостоен премии и медали за научное открытие.