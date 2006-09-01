Греки обыграли звезд НБА

Сборная Греции стала автором самой громкой сенсации на чемпионате мира по баскетболу, проходящем в эти дни в Японии, передает «Лента.ru». В полуфинале действующие чемпионы Европы обыграли главного фаворита первенства - команду США (101:95). Американская сборная, составленная из звезд НБА, не смогла реабилитироваться за поражения на ЧМ-2002 и Олимпиаде-2004.

Греки проиграли первую четверть с разницей в шесть очков, однако затем им удалось воспользоваться слабостью действий сборной США в обороне, вызывавших критику на протяжении всего турнира. За вторую и третью 10-минутки сборная Греции набрала 63 очка. В последней четверти американцы несколько сократили разрыв, применили тактику фола в концовке, но европейцы почти не мазали с линии штрафных.

Самими результативными у победителей стали защитник Вассилис Спанулис (22 очка), форвард Михалис Какиусис (15) и центровой Софоклис Скорцанитис (14). У США явным лидером был Кармело Энтони (27 очков); 19 и 17 баллов набрали соответственно Дуэйн Уэйд и Леброн Джеймс.

В финале, который состоится в воскресенье, 3 сентября, греки (в составе этой команды нет ни одного игрока из НБА) встретятся с победителем матча Испания - Аргентина. Эта игра начнется в пятницу в 14:30 по московскому времени.

Чемпионат мира по баскетболу. Полуфинал

Греция - США - 105:91 (20:14, 21:31, 24:32, 30:24)