Организаторы ГП Турции вызваны на ковер

ФИА собирает 19 сентября внеочередное собрание Всемирного Совета по автоспорту, на который вызваны организаторы Гран-При Турции. Им предстоит объяснить произошедшее во время церемонии награждения призеров гонки.

После церемонии награждения разразился политический скандал. Дело в том, что одним из приглашенных для участия в церемонии стал Мехмет Али Талат, представленный как президент Турецкой республики Кипр. Поскольку эта республика признана только Турцией, то Автомобильная федерация Кипра подала протест, который теперь и расследуют в ФИА.

В пресс-релизе ФИА говорится: “ФИА расследует все обстоятельства приглашения Мехмета Али Талата на церемонию награждения призеров гонки Гран-При Турции. ФИА придерживается политического нейтралитета, и любые его нарушения считает неприемлемыми”.

Что ждет организаторов ГП Турции? Скорее всего, солидный денежный штраф. Не исключается вариант исключения гонки из календаря Формулы-1. В 1997 году власти Хереса вмешались в четко установленную процедуру награждения, после чего этап был исключен из чемпионата, пишет «Мир Формулы-1»