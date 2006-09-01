IAAF пресекает манипуляции с возрастом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продолжает расследование по делу трех кенийцев, переехавших в Бахрейн, - Денниса Кипкуруи (новое имя – Тахер Тарак Мубарак), Джона Йего (Белаль Мансур Али) и Хосеа Косгея (Хамис Адам), обвиняемых в неверном указании своего возраста. Если обвинения подтвердятся, спортсменов ожидает точно такое же наказание, как и за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщил директор IAAF по связям с общественностью Ник Дэвис.

"Мы продолжаем расследование по делу этих трех спортсменов, - заявил Дэвис. - Это долгий и очень сложный процесс, в который, кроме IAAF, вовлечены и Кенийская федерация легкой атлетики, и правительство Кении. Вопрос о манипуляциях с возрастом даже поднимался на недавнем конгрессе IAAF в Пекине. Сейчас я не могу точно сказать, насколько длительной окажется дисквалификация спортсменов, так как это зависит от количества доказательств, которое нам удастся обнаружить. Однако IAAF будет настаивать на самом суровом наказании".

Хосеа Косгей и Деннис Кипкуруи приписывали себе 1989 год рождения, а Джон Йего – 1988-й. Косгей завоевал бронзу на дистанции 10 000 м на юниорском чемпионате мира в Пекине. Кипкуруи победил на дистанции 2000 м с препятствиями на чемпионате мира среди молодежи в Морокко в 2005 году. Джон Йего также в Марокко в 2005 году стал чемпионом на 1500 м, пишет «Газета.Ru»