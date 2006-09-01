Милевский опровергает слухи

По Интернету целый день гуляла информация о том, что у Артема Милевского возникли проблемы: якобы на допинг-тесте после первого матча с "Фенербахче" в организме форварда было обнаружено некое вещество, официально не являющееся запрещенным, но появление которого требует объяснений, передает «Наш спорт»

Журналист газеты "БЛИК" постарался прояснить ситуацию у самого "виновника" слухов:



Это полный бред. Других слов не подберу. Первый раз об этом слышу. И что, говорят, якобы из-за этого я не играю?



Именно так...

Представьте, что бы было, если действительно сложилась бы такая ситуация. Да у меня слов нет, чего только не навыдумывают...



А почему тогда не играешь?

Да я еще три недели не буду тренироваться. А все из-за травмы до сих пор беспокоит. Даже с Грузией играть не буду.



Очень жаль...

А мне как жаль, вы даже представить не можете...