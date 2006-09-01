Блохин: Игроки рвутся в бой

Наставник национальной сборной Украины дал пресс-конференцию.

Говорил Олег Владимирович много и со вкусом. Из сказанного рулевым главной команды страны можно выделить следующее.

О Шевченко

Андрей Шевченко здоров и полон сил, вовсю готовится к поединку со сборной Грузии, и даже успел провести несколько тренировок. И на сбор он вовсе, если верить Блохину, не опоздал. А вся шумиха вокруг нашего капитана – очень преувеличена. Больше того, как признался Олег Владимирович, Андрей выглядит вполне счастливым человеком, в «Челси» ему все нравится, да вот только бытовые хлопоты присутствуют – куда уж без них? Неудачный старт «Аристократов» Шеву не расстраивает: команда только набирает ход, и вскоре все должно наладиться.

О «Днепре»

Разумеется, смерть Евгения Кучеревского сказалась на футболистах «Днепра»: ребята переживают… При этом Блохин выразил уверенность в профессиональных качествах воспитанников Тренера, которые должны выйти на матч с Грузией, и сыграть на все сто процентов своих возможностей.

Об атмосфере в команде

Никакой пресыщенности после чемпионата мира нет и быть не может! Погром, а главное – самоотдача футболистов, - в поединке против Азербайджана – лучшее тому подтверждение. При этом Олег Владимирович не стал скрывать, что некоторые ребята все еще не отошли от Мундиаля, в первую очередь психологически. Тот же Калиниченко сейчас далеко не тот Макс, который рвал соперников в Германии. Присутствуют определенные проблемы и у Воронина: в «Байере» наш форвард почти не играет… Тем злее будет в матчах за сборную страны! Что касается травмированных, то не сыграют Кучер и Милевский, остальные 20 футболистов в строю и рвутся в бой.

О молодых футболистах

Игроки молодежной сборной, выиграв европейское «серебро», посчитали, что сорвали все звезды с неба. Никакого прогресса в их игре нет, а потому – вызывать кого-то в главную команду страны нет смысла.

О Корреа

Олег Владимирович попросил не мусолить тему возможной натурализации бразильца Корреа. Сей процесс может затянуться на несколько лет, да и вообще – резервы нужно искать среди своих, доморощенных футболистов.

О задачах

Задача у нас одна – пробиться в финальный раунд чемпионата Европы. Можно и со второго места в группе. Блохин – по своей природе победитель, и не собирается сдаваться при виде громких имен. Будем обыгрывать тех, кого обыгрывать обязаны, ну а с французами и итальянцами главное не проиграть.

Источник «Футбол.UA»