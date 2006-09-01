Суркис рассказал о травмированных игроках «Динамо»

Игорь Суркис дал комментарии по поводу травмированных игроков киевского "Динамо":



"Ващук начнет работать в основной группе через две недели".



"Что касается Федорова, у него тяжелейшая травма - разрыв мышцы, и он только к концу весны сможет восстановить кондиции".



"Гиоане сейчас находится на лечении. В течении двух месяцев о делал беговую работу под наблюдением врачей. Но они считают, что в ближайшее время Гиоане противопоказана серьезная нагрузка. Так что говорить, что он может вернуться в футбол в ближайшие полгода, нереально".



Источник «Футбол.UA»