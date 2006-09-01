Украинские теннисистки выбывают из борьбы

На теннисном Открытом чемпионате США во втором круге выбыли из борьбы все три украинских спортсменки.



Юлиана Федак проиграла в двух сетах россиянке Динаре Сафиной - 4:6, 3:6. Виктория Кутузова уступила Ярмиле Гойдосовой из Словакии 3:6, 6:7. Алёна Бондаренко в поединке с россиянкой Анной Чакветадзе после боевого первого сета (6:7) проиграла во втором со счётом 0:6. Таким образом в одиночном разряде US open-2006 не осталось ни одной украинки.



Теперь нашим спортсменкам предстоит доказывать свой класс в поединках парного разряда, сообщает «Наш спорт»