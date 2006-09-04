Сборная России не смогла приземлиться во «Внуково»

Молодежная сборная России по футболу не без приключений вернулась обратно в Россию после отборочного матча ЧЕ со сборной Финляндии, где команда одержала победу со счетом 5:1. Чартерный авиарейс из финского города Турку с командой и журналистами на борту, из-за сложных погодных условий (в Москве шел сильнейший дождь с грозами), не смог приземлиться в аэропорту «Внуково-1» – диспетчеры перенаправили борт в другой столичный аэропорт - «Домодедово».



Приземлившись там во втором часу ночи, российская сборная вынуждена была некоторое время прождать автобус, который в срочном порядке перебирался из «Внуково», передает СПОРТ СЕГОДНЯ. "Впрочем, и тренерский штаб команды, во главе с Александром Бородюком, и футболисты отнеслись к сложившейся ситуации спокойно и с юмором. Главное – вернулись с важной победой, и теперь все мысли россиян сосредоточены на игре с молодежной сборной Венгрии, которая состоится в среду, 6 августа. Начало матча в 16-00, на стадионе «Торпедо»", - говорится в сообщении.