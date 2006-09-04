Бокс. Отбирать титул у Маскаева будет Питер

4 сентября 2006, 10:06

Нигерийский супертяжеловес Сэмюэл Питер победил разделенным решением судей экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Джеймса Тони и стал обязательным претендентом на титул WBC в этом весе, принадлежащий Олегу Маскаеву.

Хотя двое из трех судей отдали победу Питеру со счетом 116-111, многие из смотревших бой полагали, что Джеймс Тони заслужил победу в этом поединке. На послематчевой пресс-конференции боксеры попытались объяснить, почему каждый из них уверен в своей победе, а также согласились с тем, чтобы провести матч-реванш, однако обмен мнениями между промоутерами боксеров показал, что согласование условие проведения реванша может стать делом трудным или даже невыполнимым.

Джеймс Тони заявил, что он лишил своего противника воли к победе, перебоксировал его, и, по его мнению, лицо Питера ясно показывает, кто нанес больше точных ударов. «Я лишил его мужества во втором раунде, Я видел, как он дышит, и его взгляд перестал быть взглядом хищника в этом раунде. Я фактически не дал ему ничего сделать», — сказал Тони, на лице которого не осталось ни одной отметины после боя, в то время как лицо его противника не оставляло сомнений в том, что он только что закончил боксерский поединок, кроме того было похоже, что в начальных раундах поединка Тони повредил Питеру нос своим джебом.

«Я пример настоящего бойца. Я никогда не жалуюсь, это бокс…, — добавил Тони. — Я наслаждаюсь боем. Все говорили, что он большой супертяж, опасный нокаутер и еще много чего. Я принял вызов. Посмотрите на меня. Сколько у него нокаутов? 22? А мне 38 лет. Предполагалось, что я закончу этот бой, лежа на спине, избитый и окровавленный, но посмотрите на него. На моем лице нет ни одной отметины. Почти 80 боев на профессиональном ринге! И я все еще хорош!» Тренер Тони Фредди Роуч также заявил, что его подопечный выиграл этот бой, а также указал на то, что рефери позволял Питеру наносить свои удары по затылку, а когда Роуч стал с ним спорить во время поединка, тот пригрозил, что запретит ему находиться в углу Тони.

Чемпион WBO Сергей Ляхович, присутствовавший на поединке, тоже был удивлен решением судей. «Дело в том, что Тони нанес очень много точных ударов. И хотя Питер несколько раз потряс его, он не смог послать его в нокдаун. Да еще рефери снял очко с Питера. Тони победил за счет большего количества точных ударов», — сказал Ляхович.

Сэмюэл Питер и его представители были убеждены в обратном. Питер отметил, что Тони является самым сильным соперником из тех с кем он встречался. «Я потряс его несколько раз, но он очень ловок и очень хороший боксер… Он боксировал не так, как я ожидал, — сказал Питер. — У меня никогда не было такого противника. Я хотел нокаутировать его, но он был очень умен и ловок. Я полагал, что он будет наносить больше комбинаций. В начале поединка он был слишком быстр». Промоутер нигерийца Дино Дува заявил, что сейчас Питер встал на путь к титулу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, и после того как он отберет титул у Маскаева, он поочередно победит всех остальных чемпионов мира из бывшего СССР.
Спорность судейского решения, а также поддержка публики дала представителям Тони возможность потребовать реванша, и оба боксера заявили, что никак не возражают против этого, однако их промоутеры не сошлись во мнении относительно времени проведения реванша. Дино Дува заявил, что они вернутся к разговору о матче-реванше после того, как Питер станет чемпионом мира, на что Гуссен ответил, что в этом случае они обязательно подадут протест на результат этого боя. Итог этому обсуждению подвел никто иной как Дон Кинг, являвшийся одним из промотеров шоу. «Думаю, что у обеих сторон есть убедительные аргументы. Вы можете встретиться снова. И реванш автоматически устранит все споры. Это будет прекрасный бой, сделайте это еще раз», — сказал Кинг, передает ALLBoxing.ru.

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