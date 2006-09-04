Сборная Украины «пролетела» мимо ЧЕ и Олимпиады

Молодежная сборная Украины по футболу потеряла все шансы попасть в финальную часть чемпионата Европы 2007 года.



Напомним, что украинская команда у себя дом потерпела поражение от болгар со счетом 0:3. Шанс выйти из отборочной группы дальше у нее был только при двух условиях. Во-первых, в выездной игре с хорватами – 6 сентября – необходимо выигрывать с максимально крупным счетом. Во-вторых, Хорватия должна была обыграть Болгарию. Но этого не случилось. 3 сентября болгары со счетом 2:1 нанесли поражение хорватам и заняли первое место в группе. Поэтому, результат матча Хорватия-Украина уже ни на что не повлияет. Помимо утраты шанса участвовать в европейском первенстве, украинская «молодежка» лишилась возможности попасть на Олимпийские игры в Пекине. Поскольку, именно не ЧЕ-2007 будут разыгрываться путевки на Олимпиаду.



Результаты матчей отборочного тура на молодежный ЧЕ-2007



Грузия - Сербия - 1:3

Голы: Гелашвили 44 - Мрда 20, Бабович 45, Милованович 67



Болгария – Хорватия – 2:1

Голы: Божинов 53, Попов 81 – Бркляча 58



Финляндия - Россия - 1:5

Голы: Лампи 42 - Баженов 3, 89, Савин 54, 80, Денисов 75.