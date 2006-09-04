Игрока «Шахтера» отчисляют из сборной

Полузащитник "Шахтёра" Дарио Срна оказался в центре грандиозного скандала. В ночь с субботы на воскресенье Срна попал в полицию. Игрок "Шахтёра" "нарушал режим" в одном из ночных клубов Загреба вместе со своими товарищами по сборной Ивицей Оличем (игрок российского "ЦСКА") и Бошко Балабаном (игрок бейльгийского "Брюгге"). Остальные игроки сборной Хорватии в это время находились на базе в 25 километрах от места гуляний.



В клубе, где отдыхали футболисты разгорелась драка, зачинщиками которой стали Срна и Олич. Приехавшие полицейские арестовали хулиганов. В числе арестованных оказались и три игрока сборной. Именно полиция сообщила тренерам сборной и журналистам о подробностях инцидента, и если вначале потасовки скандала можно было избежать, то после огласки катастрофа стала неизбежной, передает «Наш спорт».



За три дня до важнейшего поединка сборных России и Хорватии хорватские СМИ своими новостями и громкими заголовками вынудили тренера сборной Славена Билича принимать меры. Тренер сборной Хорватии отчислил трёх нарушителей дисциплины из сборной. Дарио Срна вернётся в Донецк намного раньше намеченного срока.