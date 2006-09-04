Шарапова одолела Лиховцеву

Мария Шарапова, имеющая третий номер посева, вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США, обыграв в двух сетах Елену Лиховцеву. Встреча длилась 1 час 4 минуты. За это время Шарапова сделал 2 эйса и допустила 1 двойную ошибку, на счету Лиховцевой 1 подача навылет и 1 двойная. Мария допустила 11 невынужденных ошибок, а Елена 15.



В четвертом круге Шарапова cыграет против 24-й сеяной китаянки На Ли, которая минувшим вечером заставила зачехлить ракетку француженку Мари Пьерс, передает «Советский Спорт».



Турнир Большого шлема. Открытый чемпионат США. Нью-Йорк. Призовой фонд – 19789000 долларов США



Женщины



Одиночный разряд. Третий круг



Мария Шарапова (Россия, 3) – Елена Лиховцева (Россия, 32) – 6:3, 6:2

Амели Моресмо (Франция, 1) – Мара Сантанджело (Италия) – 6:3, 3:6, 6:2

На Ли (Китай, 24) – Мари Пьерс (Франция, 13) – 4:6, 6:0, 6:0

Серена Уильямс (США) – Ана Иванович (Сербия и Черногория, 16) – 6:2, 6:4



Парный разряд. Первый круг



Натали Деши/Вера Звонарева (Франция/Россия) – Кайа Канепи/Габриэла Навратилова (Эстония/Чехия) – 7:5, 1:6, 6:3

Ана Иванович/Мария Кириленко (Сербия и Черногория/Россия) – Юлия Бельгейцимер/Вера Душевина (Украина/Россия) – 6:4, 6:2

Второй круг

Мартина Навратилова/Надежда Петрова (США/Россия, 10) – Микаэла Крайчек/Корина Морариу (Голландия/США) – 6:2, 6:1

Анна Чакветадзе/Елена Веснина (Россия) – Эмма Лайне/Селима Сфар (Финляндия/Тунис) – 6:4, 6:3

Эшли Харклроуд/Галина Воскобоева (США/Россия) – Камилл Пин/Милагрос Секера (Франция/Венесуэла) – 2:1, отказ