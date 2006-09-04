Теннис. Агасси закончил карьеру обидным поражением

Накануне свой последний официальный матч сыграл знаменитый американский теннисист Андре Агасси. В рамках третьего круга Открытого чемпионата США по теннису он уступил 25-летнему немцу Бенджамину Беккеру, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) занимает 112-е место. Счет встречи - 7:5, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 в пользу теннисиста из Германии.



После завершения матча 23-тысячная аудитория, собравшаяся на стадионе имени Артура Эша, стоя, на протяжении нескольких минут аплодировала спортсмену. Агасси, не стараясь сдержать слез, сделал два круга почета, осыпая всех воздушными поцелуями.



"Табло показывает, что я проиграл сегодня. Но оно не показывает, что я обрел, - признался болельщикам Агасси сразу после игры. - За 21 год карьеры я обрел уверенность. Вы поддерживали меня как на корте, так и в жизни. Я обрел вдохновение. Вы желали мне успехов, даже когда у меня были тяжелые времена. И я обрел великодушие. Вы подставили мне свои плечи, чтобы я обрел свою мечту, мечту, которой я никогда бы не достиг без вас. На протяжении последнего 21 года я нашел вас, и я буду помнить вас всю жизнь", передает «РИА«Новости».