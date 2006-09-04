Россия выиграла этап хоккейного Евротура

Сборная России выиграла первый этап хоккейного Евротура - Кубок "Ческе Пойиштовны". В заключительном матче турнира подопечные Вячеслава Быкова со счетом 4:3 переиграли хозяев льда.



В первом периоде с передачи Антона Курьянова счет в большинстве открыл Александр Попов, сообщает «РИА«Новости». Во второй трети Денис Тюрин удвоил преимущество россиян, а вскоре Алексей Симаков в меньшинстве забросил третью шайбу. Тут же Лукаш Зиб реализовал большинство, и на второй перерыв команды ушли при счете 3:1 не в пользу хозяев.



В начале третьего периода Ян Марек сократил отставание до минимума, но Виталий Прошкин в четвертый раз пробил голкипера чехов Романа Малека. Шайба Иржи Бургера на 54-й минуте на исход встречи не повлияла.



Таким образом, сборная России с тремя победами в трех матчах и 8 очками убедительно выиграла Кубок "Ческе Пойиштовны". Второе место у финнов (4 очка), третье у шведов (4), последнее место заняла сборная Чехии (2).