Шевченко на днях говорил с Берлускони

Перед товарищеским матчем сборной Украины с командой ЦСКА форвард Андрей Шевченко ответил на ряд вопросов.



На вопрос корреспондента «Главреда», поддерживает ли он связи со своими бывшими одноклубниками в Милане, знаменитый нападающий сказал: «Да, конечно. Наши связи не прекратились. По телефону общаемся часто» .



Шевченко также отметил, что часто общается и с Берлускони: «Отношения поддерживаем. Буквально на днях говорил с ним. При моем переходе из «Милана» в «Челси» были выдержаны все правовые и этические нормы. Поэтому обид ни с чьей стороны не было».