Бокс. Цзю: Переговоры о моем бое ведутся

Представители российского боксера Кости Цзю, который прервал свои выступления на профессиональном ринге после поражения от американца Рикки Хаттона в июне 2005 года, ведут предварительные переговоры о его следующем бое. Предполагаемый соперник – мексиканец Антонио Маргарито, чемпион мира в первом полусреднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).



Эту информацию Агентству спортивной информации «Весь спорт» подтвердил сам Костя Цзю, проводящий в эти дни тур по России.



«Мои люди, действительно, ведут какие-то предварительные разговоры о бое с Маргарито, - рассказал Костя Цзю. – Я считаю мексиканца очень сильным бойцом, но говорить о нашем бое пока преждевременно. Прежде всего, я должен найти действительно значимую для меня причину – зачем возвращаться на ринг. Пока я не дам самому себе ответ – а зачем мне вообще все это надо? – я не приму окончательного решения. Я сделаю выбор, только когда буду на все сто процентов уверен, что он верный. Пока же, думаю, время еще есть, и торопиться с переговорами о будущих боях я не собираюсь».



Ранее Костя Цзю заявлял, что, когда примет окончательное решение завершить спортивную карьеру, избавится от своей знаменитой косички на затылке. «Как видите, косичка пока при мне», - рассмеялся Костя Цзю.