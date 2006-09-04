Баскетбол. Чемпионом мира стала Испания

В Японии завершился Чемпионат мира по баскетболу. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финальном матче команду Греции с разгромным счетом счетом 70:47.



Финальный матч сборная Испании играла без лидера команды Поу Газоля, травмировавшегося во время полуфинальной встречи против сборной Аргентины.



Уже в первой половине матча испанцы вели с отрывом в 20 очков (43:23) и на протяжении всей встречи удерживали преимущество, передает СпортОнлайн.

Отметим, что за весь турнир сборная команда Испании выиграла девять матчей из девяти, а Поу Газоль по итогам турнира был признан самым ценным игроком чемпионата мира - он в среднем за игру набирал 21.3 очка и делал по 9.4 подбора.