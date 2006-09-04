Суркис: Другим словом, как гаденыш, Алиева назвать не могу

Ситуацию с Александром Алиевым, отчисленным из состава молодежной сборной за нарушение режима, президент ФК "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал «Газете по-киевски».



Суркис: "Я возмущен! Другими словами, как гаденыш, я его назвать не могу. В два часа ночи покидать расположение сборной!.. Как отразится этот поступок на его карьере в "Динамо"? Оштрафуем. Хотя от таких футболистов надо избавляться, даже если мы потеряем какие-то деньги на его трансфере".



"На его примере надо показать другим - не хочешь играть в футбол, тогда себе и танцуй, гуляй, ходи по дискотекам и в прочие заведения", - добавил президент «Динамо».



В интервью телепрограмме "ГОЛ!" (Новый канал) киевский "динамовец" Александр Алиев, в свою очередь, пытался найти себе оправдание.



"Я не скрываю, что в ночь с первого на второе сентября я покинул лагерь молодежной сборной Украины, - говорит 21-летний полузащитник. - Но, хочу сказать, что я уезжал не гулять, как подумало большинство...



У меня была необходимость покинуть базу, и я несу ответственность за свои действия. В первую очередь, хочу извиниться перед тренерским штабом молодежной сборной Украины и перед своими партнерами.



Надеюсь, в ближайшее время переговорить с Игорем Суркисом и Анатолием Демьяненко и решить этот вопрос. Я должен объяснить им, что на самом деле побудило меня уехать".