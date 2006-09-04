«Вест Хэм» получил бесплатно аргентинских звезд

Английский клуб "Вест Хэм", подписавший 31 августа контракт с лидерами сборной Аргентины Карлосом Тевесом и Хавьером Машерано, получил этих футболистов бесплатно. Условия перехода игроков из бразильского "Коринтианса" согласовала компания Media Sports Investment (MSI), владеющая правами на аргентинцев, пишет «Лента.ru»

Тевес и Машерано стали игроками "Вест Хэма" в последний день дозаявочной кампании - 2006. По условиям договора между английским клубом и MSI, "Вест Хэм" будет выплачивать футболистам половину заработной платы - 1,5 миллиона фунтов стерлингов (2,85 миллиона долларов) в год Тевесу и 1 миллион фунтов (1,9 миллиона долларов) - Машерано.

Как сообщает британское издание The Sunday Times, тренерский штаб "Вест Хэма" обязан выпускать обоих аргентинцев в основном составе, даже если они будут находиться не в оптимальной форме. Кроме того, MSI сохранила право по окончании сезона забрать Тевеса и Машерано у английского клуба и подыскать им новое место работы.

Окончательная цель MSI - продать права на игроков, стоимость которых оценивается примерно в 115 миллионов долларов, в один из ведущих клубов Европы. Летом компания вела переговоры с "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Севильей" и "Ромой", но ни одна из этих команд по разным причинам не приобрела аргентинских звезд.