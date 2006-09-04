Нарушители спортивной дисциплины выплатят штрафы

Дисциплинарная комиссия Хорватского футбольного союза (HNS) оштрафовала футболистов национальной команды Дарио Срну ("Шахтер"), Бошко Балабана ("Брюгге) и Ивицу Олича (ЦСКА, Москва) на 30 тыс. кун (около ?4,3 тыс.) каждого за "самовольное оставление лагеря сборной ради посещения ночного клуба".

Также сообщается, что комиссия выслушала футболистов. Хорватские СМИ сообщают, что игроки уже извинились перед руководством сборной и болельщиками.

Сообщается, что принято решение о выводе этих футболистов из сборной, которая сыграет в Москве против сборной России. О дальнейшем выступлении Срны, Олича и Балабана примет решение специальная комиссия, которая соберется позже, пишет «Газета.Ru»