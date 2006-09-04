Масса вызвался помочь Шумахеру

Бразилец Фелипе Масса на последней гонке в Турции одержал свою первую победу в карьере. Теперь он ставит перед собой задачу помочь Михаэлю Шумахеру выиграть чемпионат, сообщает «Мир Формулы-1»

Фелипе Масса: “Победа – не главная моя задача. Я должен помочь Михаэлю и команде выиграть чемпионат. Михаэль еще имеет шансы догнать и опередить Алонсо, и я готов помочь ему в этом”.

Надо сказать, победа Массы в Турции могла не состояться, обгони Шумахер на последних кругах Алонсо – обязательно последовал бы приказ из боксов. Очевидно, подобное мы увидим в оставшихся гонках.