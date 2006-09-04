Алонсо надеется обыграть Ferrari в Монце

На тестах в Монце у Ferrari было очевидное преимущество, но Фернандо Алонсо надеется обыграть итальянскую команду на ее домашней трассе, увеличив отрыв в чемпионате, сообщает F1News.Ru

Фернандо Алонсо: "В этом году я победил в Сильверстоуне, Монако и Испании, было бы здорово добавить в этот список не менее легендарную Монцу. Выиграть у Ferrari на домашней для них трассе было бы действительно здорово! У Renault сейчас одна задача — опередить Ferrari в каждой из оставшихся гонок, в последних Гран-при они доминировали, но мы в состоянии переломить ситуацию.

В Турции команда отработала великолепно, лето оказалось сложным для Renault — несколько неудачных Гран-при, запрет на демперы. Было важно доказать, что у нас по-прежнему конкурентоспособная машина и две недели в Стамбуле это удалось. Я с оптимизмом жду гонки, у нас хорошие шансы".