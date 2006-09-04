Роналдиньо вернули в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Дунга сообщил, что лидер команды Роналдиньо во вторник сыграет первый международный матч после чемпионата мира - 2006. 3 сентября полузащитник "Барселоны" не смог выйти на поле в игре против Аргентины (3:0) из-за травмы спины, а в августе вообще не был вызван на матч с Норвегией (1:1).

В воскресенье бразильская сборная провела первый из двух выставочных матчей в Лондоне, разгромив соперников из Аргентины. Эта встреча состоялась на новой арене "Арсенала" Emirates Stadium, а матч с Уэльсом пройдет на стадионе "Тоттенхэма" White Hart Lane.

Дунга не уточнил, попадет ли Роналдиньо в стартовый состав или выйдет на поле со скамейки запасных: "Роналдиньо был очень расстроен, что не смог сыграть с Аргентиной, но сейчас я рад объявить, что он готов к матчу с Уэльсом и примет участие в этой игре".

Бразилец, считающийся лучшим футболистом мира, получил траву на прошлой неделе во время одной из тренировок в составе "Барселоны". Он пропустил также матч первого тура чемпионата Испании против "Сельты" (3:2), причем испанские СМИ утверждали, что полузащитник поругался с главным тренером клуба Франком Райкардом, пишет «Лента.ru»