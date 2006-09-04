Галлас раскритиковал Моуринью

Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас, перешедший в лондонский "Арсенал", раскритиковал главного тренера "аристократов" Жозе Моуринью, заявив в интервью The People об абсолютном безразличии португальского специалиста к футболистам, передает «Спорт-Экспресс»

"Что сейчас случилось со мной, то ранее произошло и с другими: Рикарду Карвалью, Паулу Феррейрой, Дель Орно, Эрнаном Креспо, Матеей Кежманом. Он прекрасный тренер, но человек для него не значит ничего. У меня были предложения из Италии и Испании. В течение последних лет я получал их постоянно, но был предан "Челси". Переведя меня в резерв, Моуринью дал понять, что это для него ничего не значит", - сказал Галлас.