Юниоры вольники завоевали медали ЧМ

Соревнованием борцов вольного стиля в Гватемале завершился юниорский чемпионат мира по борьбе. Наши молодые борцы завоевали на чемпионате мира 3 награды. Олег Россол в категории до 66 кг завоевал серебряную медаль. В финале Олег уступил россиянину Дарзану Джапарову (1:3). Таким образом в этом году Россол может похвастаться уже двумя серебряными наградами. В июле Олег был вторым на юниорском чемпионате европы, теперь у него есть и медаль чемпионата мира.

Бронзовыми призёрами юниорского чемпионата мира стали Гия Чихладзе (категория 74 кг) и Виктор Кикоть (категория 96 кг), сообщает «Наш спорт»