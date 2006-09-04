Экс-наставник Сафина возьмется за сборную Великобритании

Бывший тренер россиянина Марата Сафина, а также первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера Питер Лундгрен отныне будет работать со сборной Великобритании на Кубке Дэвиса, передает «Спорт-Экспресс»

Английская лаун-теннисная ассоциация предложила 41-летнему шведскому специалисту работать вместе с новым капитаном британской команды Джоном Ллойдом. В число обязанностей Лундгрена входит подготовка сборной к стыковому матчу со сборной Украины в рамках первой группы Евро-Африканской группы. Этот поединок пройдет 22-24 сентября в Одессе.

"Лундгрен - один из лучших тренеров в мире, - заявил Джон Ллойд. - Думаю, британские теннисисты должны быть счастливы, заполучив его в наставники. Очень важно, что он уже работал в Кубке Дэвиса и поэтому знает все тонкости дела".

Напомним, что сотрудничество Питера Лундгрена и Марата Сафина было прервано несколько недель назад по инициативе россиянина. В последнее время результаты Сафина были далеки от ожидаемых, поэтому он решил на время прекратить работу со шведом, объяснив это тем, что ему нужно поработать одному. Обе стороны неоднократно подчеркивали, что этот разрыв никак не повлияет на их дружеские отношения. При этом не исключено, что сотрудничество Сафина и Лундгрена может возобновиться.