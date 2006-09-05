Сборная Израиля пережила воздушный кошмар

Сборная Израиля оказалась в гораздо более сложной ситуации, чем во время отборочного матча ЧЕ-2008 с командой Эстонии. Полет в Голландию на арендованном самолете фарерской авиакомпании, длившийся два с половиной часа, превратился в кошмар.



Более часа лайнер швыряло во все стороны. Создалось впечатление, что летчик абсолютно потерял контроль над обстоятельствами - стоместный самолет начал совершать резкие скачки и издавать странные скрежещущие звуки. Пассажиры, все как один бледные, сидели, держа друг друга за руки, а некоторые начали молиться. Особенно перепугался нападающий хайфского "Маккаби" Янив Катан, и прежде никогда не приходивший в восторг от необходимости совершать воздушные путешествия. В итоге самолет все же благополучно приземлился в Голландии.



В аэропорту заместитель председателя Федерации футбола Израиля Ави Лузон выдвинул идею приобрести для сборной собственный лайнер и время от времени сдавать его в аренду, а "не полагаться на подозрительные конструкции других авиакомпаний".



Между тем капитан команды Израиля Йосси Бенаюн, отвечая на критику по поводу качества игры в матче с эстонцами, заявил: "Для нас главным был результат. Предпочитаю победить при посредственной игре, чем дать концерт и проиграть. Посмотрим, что скажут, если Россия или Хорватия потеряют очки в Таллине", передает СПОРТ СЕГОДНЯ.



Кстати, главный тренер Дрор Каштан, готовящий команду к отборочному матчу с Андоррой, в последний момент может отправить "шпиона" на встречу Россия - Хорватия. За московской игрой, если будет принято соответствующее решение, будет следить Зеэв Зельцер, главный тренер и координатор юношеских сборных Израиля.