Галлас угрожал «Челси» автоголом

Английский футбольный клуб «Челси» распространил заявление, в котором говорилось, что они вынуждены были продать защитника Уильяма Галласа в последний момент перед закрытием трансферного окна, из-за того, что француз пригрозил в случае выхода на поле забить гол в свои ворота, сообщает Би-би-си.



В заявлении утверждается, что Галлас, который очень рьяно настаивал на своем уходе из клуба уже довольно продолжительное время, угрожал руководству клуба, что если ему придется выйти на поле в игре против «Манчестер Сити», то он или забьет гол в свои ворота или совершит нарушение, карающееся красной карточкой, или будет совершать преднамеренные ошибки.



Сам 29-летний защитник, обменянный в «Арсенал», отрицает такие обвинений своего бывшего клуба. «Я очень удивлен и шокирован из-за этих обвинений. Я никогда бы не смог заявить, что буду забить в свои ворота, - сказал француз. – Конечно, я очень хотел уйти из клуба и я неоднократно объяснял причину такого желания, но я никогда не смог бы зайти так далеко в этом. Но если руководству клуба угодно спрятать за этими обвинениями истинную причину моего ухода, что бы успокоить болельщиков – то, пожалуйста».