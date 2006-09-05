Слуцкая выступит на ЧМ по экстремальному катанию

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая согласилась принять участие в чемпионате мира по экстремальному катанию. Россиянка выступит с показательной программой на турнире "Ледовый экстрим" - 2006, который пройдет в Санкт-Петербурге 24 сентября. Кроме того, Слуцкая станет ведущей соревнований.



В настоящее время фигуристка занимается подготовкой показательного номера. "Я специально прилетела в Санкт-Петербург всего на один день, чтобы обсудить с организаторами чемпионата мира по экстремальному катанию на льду все подробности будущего мероприятия, - рассказала спортсменка агентству спортивной информации «Весь спорт». - Оно будет состоять из двух частей. Первая - непосредственно соревнование "экстремальщиков" на льду. Во второй половине на ледовую арену выйдут герои Олимпиады в Турине".



Слуцкая призналась, что роль ведущей привлекает ее не меньше, чем возможность выступить на турнире: "Несмотря на то, что мой дебют в качестве ведущей состоялся в телевизионном шоу "Звезды на льду" на Первом канале, я очень жду "Ледового экстрима". Вести мероприятие перед многотысячной аудиторией Ледового Дворца - очень ответственная и почетная миссия".



Напомним, что за свою спортивную карьеру Слуцкая дважды завоевывала медали Олимпийских игр: в 2002 году в Солт-Лейк-Сити она стала второй, а в 2006-м в Турине - третьей. Кроме того, на счету российской спортсменки несколько высших наград чемпионатов мира и Европы.