Теннис. Датчанку дисквалифицировали за нецензурщину

Юниорку Каролину Возняцки дисквалифицировали во время матча с россиянкой Александрой Пановой на Открытом чемпионате США по теннису.



Выиграв первый сет, посеянная на турнире под вторым номером датчанка в спорном моменте оказалась недовольна решением судьи. Не сумев сдержать переполнивших ее эмоций, Возняцки высказала арбитру все, что о нем думала, и в результате получила дисквалификацию за нецензурную брань.



Шестнадцатилетняя датская теннисистка считалась главной соперницей первого номера юниорского женского рейтинга Анастасии Павлюченковой, сообщает РТР-спорт. ru.

В этом году Каролина в финале преградила россиянке путь к победе на Уимблдоне. В свою очередь Анастасия оказалась сильнее в решающем матче Открытого чемпионата Австралии и в парном финале на Ролан Гарросе.