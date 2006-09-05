Сумо. Россия выиграла чемпионат Европы

В Москву возвратилась сборная России по сумо, триумально выступившая на чемпионате Европы в немецкой Ризе.



Президент Федерации сумо России, главный тренер национальной сборной Борис Антонов сообщил «Весь спорт», что россияне спортсмены выиграли 15 медалей - восемь золотых, три серебряные и две бронзовые, что обеспечило первое место в общекомандном зачете.



"Побеждать на столь высоких турнирах стало для российской сборной доброй традицией, - сказал Борис Антонов. - Растет уровень международного сумо, появляются все новые и новые имена, но российские атлеты продолжают занимать одну из ведущих позиции в мировых рейтингах. По всей стране создаются центры сумо, появляются специализированные центры, отделения в ВУЗах и спортивных школах. Несколько наших воспитанников выступают в высших дивизионах профессионального сумо Японии. Предсказания скептиков не оправдались - сумо становится популярнейшим видом спорта. И мы считаем, что наши победы станут реальным вкладом в дело возрождения России, поднятию духа и оздоровлению нации".