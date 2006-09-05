В Киеве «ударят» спортом по СПИДу

Представители 12 стран бывшего СССР соберутся в Киеве для обсуждения проблемы предупреждения ВИЧ и СПИД посредством спорта.



Международный олимпийский комитет стремится объединить олимпийское движение в международной борьбе с распространением ВИЧ/СПИД. Организаторами регионального семинара выступили МОК, НОК Украины, ЮНЕСКО и Общество Красного Креста.



В работе ссеминара примут участие президент НОК Украины Сергей Бубка, руководители министерства здравоохранения Украины и министерства по делам семьи, молодежи и спорта, представители МОК, известные атлеты. Об этом «Главреду» сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.