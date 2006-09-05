Хоккей. «Сокол» (Киев) стартует в чемпионате Беларуси

Сегодня стартует очередной Открытый чемпионат Белоруссии по хоккею. Украинский "Сокол" станет единственным не белорусским клубом - участником турнира. В чемпионате 2006-2007 сыграют 11 команд, и волей календаря "Сокол" будет отдыхать в первом туре.



На фоне тотального ухода игроков "Сокол" получит в предстоящем сезоне помощь в лице Александра Бобкина. Форвард, которому в субботу исполнилось 24 года после окончания чемпионата перешёл в минское "Динамо". По договорённости между командами Бобкин отдан "Соколу" в аренду и продолжит играть в Киеве. Также в аренду из команды "Беркут" был взят голкипер Вадим Селивёрстов.



Олег Благой и Александр Матвейчук ехали играть в Китай, в команду "Чангчун Фуао", но вернулись обратно и смогут помочь "Соколу" в Экстралиге (так теперь будет называться Открытый чемпионат Белоруссии), передает «Наш спорт».



В заявке "Сокола" на сезон значятся вратари: Николай Ворошнов, Вадим Селиверстов, Евгений Напненко. Защитники Олег Полковников, Олег Благой, Владимир Черненко, Антон Буточнов, Павел Акимов, Владимир Алексюк, Евгений Емельяненко, Юрий Лясковский, Александр Кубрак, Денис Молчун, Руслан Свиридов, Артем Неверов. Нападающие Василий Бобровников, Александр Матвейчук, Александр Бобкин, Артём Бондарев, Сергей Бабинец, Александр Панченко, Александр Яковенко, Дмитрий Гнитько, Кирилл Катрич, Павел Легачев, Виталий Кириченко, Антон Росляков, Александр Шевченко, Дмитрий Руденко, Сергей Черненко.