Ребров: Грузины едут к нам за очками

На сегодняшней пресс-конференции перед матчем отборочного тура ЧЕ Украина-Грузия главный тренер украинской сборной Олег Блохин поделился своим мнением о сопернике, передает корреспондент «Главреда».



Он сказал: «Недавняя игра сборной Грузии с французами показала, что грузины отошли от той схемы, что была в прошлом году. Стало больше индивидуальной игры и меньше командной. С французами так играть не стоило бы. Но, несмотря на это, уверен, что завтра нас ждет напряженная игра. Поэтому все заслуги надо оставить в прошлом и играть с самоотдачей».



Мысль наставника сборной продолжил Анатолий Тимощук: «Игроки сборной Грузии наверняка приложат максимум усилий, чтобы взять очки на выезде – в Киеве».



Своего товарища по команде поддержал Сергей Ребров: «Да, грузины едут сюда за очками».