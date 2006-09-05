Блохин: У некоторых игроков микротравмы

Игроки национальной сборной Украины чувствуют себя хорошо и рвутся в бой. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции накануне матча со сборной Грузи главный тренер украинской национальной сборной Олег Блохин, передает корреспондент «Главреда».



Блохин отметил: «У некоторых ребят есть микротравмы. Но это не повлияет на их игру и самочувствие. Так что, все в порядке. Ребята жаждут игры, многие по ней соскучились. Тем более, завтрашняя игра со сборной Грузии, считаю, одна из главных для нас в группе. Ведь это игра первая. Недаром говорят: как начнешь, так и закончишь».