Матерацци открыл тайну удара Зидана

Один из участников самого громкого скандала чемпионата мира Марко Матерацци признался, что спровоцировал Зинедина Зидана, оскорбив его сестру. После того, как итальянец и француз обменялись фразами, точные формулировки которых до сих пор неизвестны, Зидан ударил Матерацци головой в грудь и был удален с поля, пишет «Лента.ru»

Накануне матча отборочного турнира Евро-2008 Франция - Италия, который многие французы называет реваншем, Матерацци дал интервью популярному итальянскому изданию Gazzetta dello Sport. По словам защитника, когда он в игровом эпизоде схватил Зидана за футболку, Зинедин пообещал подарить ее Марко после игры.

В ответ на это Матерацци произнес: "Я бы предпочел твою сестру". Через несколько секунд француз развернулся и ударил соперника в грудь, за что получил красную карточку. Финал чемпионата мира был последним матчем в карьере Зидана. Итальянцы стали чемпионами, выиграв серию пенальти.

"Я просто ответил провокацией на провокацию, - считает Матерацци. - В том, что я сказал, нет ничего хорошего, и я это признаю. Но многие футболисты говорят на поле гораздо более обидные вещи". Итальянец также подверг критике ФИФА, которая дисквалифицировала его на два матча, а Зидана - на три.

"В конце концов, головой ударили меня, и меня же дисквалифицировали. Разумеется, меня ценят меньше Зидана", - сказал Матерацци. Итальянец напомнил, что бывший капитан сборной Франции уже завершил карьеру, поэтому его наказание превратилось в три дня работы с юными футболистами. "Ради того, чтобы сыграть в среду с французами, я готов отработать три месяца, даже три года", - признался Матерацци.

Зинедин Зидан не возвращался к обсуждению скандального эпизода после того, как дал интервью французскому "Каналу Плюс". Тогда полузащитник рассказал, что Матерацци грубо оскорбил его мать, причем сделал это несколько раз подряд.