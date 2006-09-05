Успокоиться Хиддинку помогает экстрим

Главный тренер сборной России Гус Хиддинк дал интервью английской газете Guardian. Он поделился впечатлениями, которые на него произвел Роман Абрамович.

Хиддинк сказал: "Я неоднократно встречался с руководством "Челси", в том числе с Питером Кеньоном и Романом Абрамовичем. В числе прочего мы беседовали и о российском футболе. Многие с предубеждением относятся к Абрамовичу, но я увидел перед собой очень скромного и абсолютно нормального человека. Он говорил о футболе и о том, что нужно сделать для его страны, и спрашивал, могу ли я помочь вернуть их сборную в высший эшелон", пишет «Газета.Ru»

Хиддинк отметил, что в российской премьер-лиге играют 220 иностранных игроков. "Это значит, что я могу выбирать из 60 игроков, и только 35 из них регулярно выходят в основе. Это одна из проблем, с которыми мы столкнулись".

Говоря об ожиданиях, связанных со сборной, Хиддинк сказал: "Не нужно ожидать, что с моим приездом Россия выиграет все игры, потому что она не делала этого в прошлом, а за пару недель ничего не изменилось".

Хиддинк рассказал, что берет уроки русского, но признал, что язык сложный. 60-летний тренер также признался, что успокоиться ему помогают поездки на Harley Davidson. При этом он признал, что иногда ездит без шлема, "что вообще-то запрещено".