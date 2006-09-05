В России стартовал ЧЕ по мотоболу

В подмосковном городе Видное (Россия) стартовал 21-й Чемпионат Европы по мотоболу. Команды России, Украины, Белоруссии, Литвы, Франции, Германии и Нидерландов проведут круговой турнир, по итогам которого определятся участники матча за третье место и финалисты, передает «СпортОнлайн»

Решающие матчи будут сыграны в субботу 9 сентября.

Уже в первый день турнира организаторам пришлось вносить изменения в график соревнований из-за того, что на таможне были задержаны мотоциклы сборной Германии. В итоге, были проведены лишь две встречи с участием сборной России.

Сначала россияне обыграли аутсайдеров соревнований голландцев со счетом 17:1. Вечерняя встреча с командой Украины ожидалась более упорной, но хозяева вновь добились победы со счетом 12:3.

После двух подряд неудач на чемпионатах Европы в Германии и Белоруссии сборная России твердо настроена выиграть домашний турнир. Для этого на поле вернулся легендарный Александр Царев, в прошлом сезоне проведший прощальный матч.

В матче с Украиной на его счету два гола. Лучшим же бомбардиром турнира пока является Владимир Сосницкий – 8 мячей в двух встречах.

Во вторник состоятся пять матчей. Россия сыграет с Литвой в 18:30, в 20:00 пройдет торжественное открытие турнира, а в 20:30 программу дня завершит встреча Украины и Белоруссии.