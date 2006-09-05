Команды Южной Кореи и КНДР объединятся в Пекине

Сегодня в Лозанне прошли закрытые переговоры президента МОК Жака Рогге с представителями НОК Южной Кореи и КНДР об условиях участия объединенной корейской команды в Олимпийских играх 2008 года в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс». Южная Корея и КНДР договорились о совместном участии в Олимпиаде-2008 еще в ноябре прошлого года, но теперь между сторонами возникли разногласия по поводу принципов формирования команды. В Пхеньяне предлагают включать в объединенную сборную равное число южнокорейских и северокорейских атлетов, в Сеуле же считают, что единственным критерием отбора должны быть спортивные результаты.

Об итогах встреч Рогге с делегациями Южной Кореи и КНДР пока ничего не сообщается.