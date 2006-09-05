Фергюсон не намерен покидать свой пост

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон опроверг в интервью британской Mirror слухи о том, что по окончании сезона-2006/07 он покинет свой пост. "Главное в работе - это получаешь ли ты от нее удовольствие и здоров ли ты, - сказал Фергюсон. - С первым у меня нет никаких проблем, а здоровье стало лучше, чем пару лет назад: я выполняю необходимые процедуры и регулярно проверяюсь у врачей. Что же касается моего ухода в конце сезона, то пусть те, кто говорит об этом, остаются в неведении относительно моего решения", пишет «Спорт-Экспресс»